Vortrag über Geraer Straßennamen

Straßenschild der Schloßstraße in Gera.

Gera. Ein beliebtes Buch zum Thema ist in einer Neuauflage erhältlich.

Manfred Taubert und Herausgeber Harald Frank stellen am Dienstag, 20. Juli, um 15 Uhr im Stadtmuseum Gera das Buch „Die Straßennamen der Stadt Gera von A bis Z“ vor. Die erste Auflage dieses Buches von Siegfried Mues erschien im Jahr 2006, informiert das Museum.

Nach kurzer Zeit ausverkauft, sei seit Jahren immer wieder die Frage nach einer Neuauflage aufgekommen. Bei Vorträgen des Fördervereins des Stadtmuseums zu Straßennamen in Gera sei zu erkennen gewesen, dass eine große Nachfrage zu diesem Werk besteht. In den vergangenen 14 Jahren habe sich in der Stadt vieles verändert. Im Jahr 2006 enthielt das Straßenregister der Stadt 740 Eintragungen, 2020 waren es 761.

Nach zweijähriger intensiver Arbeit konnte 2020 die zweite Auflage des Buches erscheinen. Rund 500 kleinere und größere Änderungen wurden eingearbeitet.

Als Höhepunkt des Buches könne das Foto der Villa Luboldt/Biermann in der Leibnizstraße bezeichnet werden. Dieses Foto der Villa bereichere erst seit kurzer Zeit den Bestand des Stadtmuseums und wurde bisher nicht veröffentlicht. Das Buch könne zur Veranstaltung erworben werden.