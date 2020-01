Tiere und Landschaft faszinierten Annett und Michael Rischer in Uganda. Ihre Eindrücke geben sie in einer Multivisionsshow weiter.

Vortrag über Uganda in der Geraer Bibliothek

Gera „Uganda – Im Grünen Herzen Afrikas“, so titelt die Multivisionsshow von und mit Annett & Michael Rischer, die am Mittwoch, dem 22. Januar ab 19.30 Uhr in der Geraer Bibliothek am Puschkinplatz gezeigt wird.

Beide laden ein zu einer faszinierende Reise ins „Grüne Herz“ Afrikas. Kaum ein anderes Land dieses Kontinents hat so eine Vielfalt zu bieten wie Uganda. Eindrucksvolle Bilder und Filmsequenzen nehmen die Zuschauer mit in den Murchinson Nationalpark mit seinem spektakulären Wasserfall, zeigen Begegnungen mit Schimpansen und anderen Tieren im Kibale Forest und lassen teilhaben an einer Bootsfahrt den Kazinga-Kanal entlang, vorbei an riesigen Herden von Elefanten, Flusspferden und Kaffernbüffeln.

Höhepunkt ist das Trekking zu den Berggorillas im Gebirge zum Kongo. Aber auch das Leben auf dem Land mit seinen Problemen findet in dem Vortrag seinen Platz bis hin zu privaten Hilfsprojekten der beiden Fotojournalisten.