Vortrag über Weinanbau in Gera

Gera. Ein „Plauderstündchen“ wird in der TAG-Geschichtswerkstatt am Donnerstag, 15. Juni, angeboten.

Zum „Plauderstündchen“ wird für den 15. Juni, um 17 Uhr, in die TAG-Geschichtswerkstatt in Gera-Lusan, Kastanienstraße 7, eingeladen. Unter dem Motto „In Reuß da presst man Trauben aus und denkt es würde Wein daraus“ nimmt die Gästeführerin Karin Schumann die Besucher mit auf eine Reise in die Vergangenheit. Bei „Weinanbau in Gera“, Teil zwei, erzählt sie über den Weinanbau in Gera im 16. Jahrhundert. Die Kunst des Winzerns kam aus den Klöstern. Markante Namen wie „der Weinberg“ in Gera deuten auf die ehemaligen Anbaugebiete hin. Karin Schumann hat sich intensiv mit dem Weinanbau in Gera beschäftigt und dieses Thema in drei Vorträge aufgeteilt.

In diesem zweiten Teil erfahren die Besucher, beginnend mit einem weiteren kurzen Abriss zur Geschichte des Weinanbaus, wo in und um Gera Wein ausgeschenkt und verkauft werden durfte und wie die Gastwirtschaften zum Schankrecht kamen. Vorgestellt werden unter anderem auch die Rebsorten, welche die Winzer zur Weinherstellung bevorzugten. Karin Schumann kennt natürlich auch den Grund, weshalb Gera kein Weinanbaugebiet blieb und auf die Bierproduktion setzte.