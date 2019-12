Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wärme und Aufmerksamkeit für jedes Kind

„010“. So hieß die Kindereinrichtung in der Lusaner Kastanienstraße 2, als Anja Köpper hier 1985 ihre Ausbildung zur Erzieherin begann. Mit Kolleginnen erdachte sie einen schöneren Namen: „Traumwelt“. Seit 22 Jahren leitet sie die Kindertagesstätte der Johanniter. „Traumwelt ist für mich ein Auftrag. Alle Kinder sollen bei uns eine glückliche Kindheit haben, einen Ausgleich dafür, was einigen fehlt. Zeit und Geduld der Eltern, Wärme, Geborgenheit und manchmal das Essen.“

Wenn die Eltern ihr Kind bei ihr und den 28 Erzieherinnen und drei Erziehern, Heilpädagogen und Heilerziehungspflegern in Obhut geben, sei das ein großer Vertrauensvorschuss. Sie erkläre den Eltern, dass nicht nur ein Betreuungsvertrag geschlossen werde, sondern ein Kontrakt enger Zusammenarbeit. „Jede Mutti, jeder Vati ist gut für das Kind, wir achten das, aber wir sind die Fachkräfte, mehr als nur die Spieltanten.“

Anja Köpper wurde auf Vorschlag des Fachdienstes Kinder- und Jugendhilfe Gera in Erfurt mit dem Salzmann-Preis des Thüringer Kultusministeriums geehrt. Namensgeber der Auszeichnung ist der Reformpädagoge Christian Gotthilf Salzmann. Seinem Rat „Studiere deine Kinder, aus ihren Anlagen entwickle ihren Erziehungsplan“, folgen Anja Köpper und ihr Team täglich. 23 der 155 Mädchen und Jungen sind behindert, stark entwicklungsverzögert oder chronisch krank. „Eine solche Vielfalt unterschiedlicher Kinder hatten wir noch nie“, sagt sie. „Wir nehmen jedes Kind, wie es ist. Helfen ihm. Das kostet Kraft und ist oft hart. Doch die Kleinen spüren, dass es mehr gibt als Handys und Tablets. Sie dürfen in der Erde graben, sich schmutzig machen, herumtollen, einen Regenwurm auf der Hand halten.“ Anja Köpper hofft auf das Samenkorn, das in der frühkindlichen Bildung bis zu sechs Jahren gelegt wird und sich hoffentlich entfaltet. „Deshalb freue ich mich mit den Kollegen so sehr über diese Ehrung unserer Arbeit.“ Die Wertschätzung, die sie Kindern, Eltern und Mitarbeitern entgegenbringt, vermisst sie oft in der Gesellschaft. „Beziehungen aufbauen, miteinander reden, das ist wichtig“ beschreibt sie die guten Kontakte zum Jugendamt, zum Kinderschutzdienst Gera und untereinander. „Bei uns kennt jeder seine Aufgabe, ist für den anderen da. Spürt, wenn der Kollege Hilfe braucht, übernimmt ein schwieriges Kind.“ Sie lebt es vor.

Jessica Pitrof, 25, arbeitet seit August hier: „Frau Köpper kann ich immer um Rat fragen, sie ist freundlich, strahlt viel Wärme und Optimismus aus.“ Jessica hat hier 2014 ihr Freiwilliges Soziales Jahr absolviert und kam zurück. Einstige Kindergartenkinder suchen sich hier ihr Praktikum oder schicken ihre Kinder in die „Traumwelt“. Das sei Freude und Anerkennung für alle, so Anja Köpper. Sie, die hohe Fachlichkeit fordert und sich in Heilpädagogik und Kinderschutz qualifiziert hat, wünscht sich Sozialarbeiter, Hochschulabsolventen, mehr Heilpädagogen und für die Eltern mehr Beratungshilfe.

Die Leitungstätigkeit verschlingt 80 Prozent ihrer Zeit. Doch wenn früh ein dreijähriger Schreihals krebsrot und tränenüberströmt ankommt, legt sie seine Hand auf das pochende kleine Herz und sagt: „Hörst du, wie aufgeregt es schlägt? Jetzt warten wir, bis es wieder ganz ruhig ist.“ Peggy Resinek vom Elternbeirat über Anja Köpper: „Sie findet immer einen Weg, auch zu komplizierten Eltern, hört zu, richtet auf, sie hat ein großes Herz.“