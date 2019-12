Wahl der Seniorenbeauftragten für Gera wird Politikum

„Sehr enttäuscht“ und auch immer noch ein wenig ratlos war Hannelore Hauschild am Tag nach der Geraer Stadtratssitzung. Eigentlich eine Formalie, geriet ihre angestrebte Wiederwahl zur Seniorenbeauftragten der Stadt zum Politikum. Vorgeschlagen vom Seniorenbeirat der Stadt, in dem sie Anfang November einstimmig zur Vorsitzenden gewählt wurde, bekam Hannelore Hauschild nicht die nötigen Stimmen des Stadtrates, Günter Domkowsky, früherer Linken-Stadtrat, als Stellvertreter dagegen schon.

Nach der geheimen Wahl ging es ohne Erklärungen und ohne konkrete Stimmzahlen zum nächsten Punkt in der Tagesordnung. Auch Hannelore Hauschild, die die Stadt zuletzt auch im Landesseniorenrat vertrat, kann sich die Nichtwahl nur als „politische Retourkutsche“ erklären. Sie gehört der SPD an, kandidierte für diese auch für den Landtag. „Ich habe mein Amt immer unparteiisch ausgeübt“, sagt sie: „Alle betonen immer, man müsse Sacharbeit leisten.“ Das habe sie getan. „Seit 1990 bin ich in der Seniorenarbeit engagiert, seit 2007 ehrenamtlich.“

Entscheidung lasse Wertschätzung für Seniorenbeirat vermissen

Andere Gründe, die ein Misstrauen in ihre Person in dieser Funktion begründen könnten, sind ihr nicht bekannt und auch öffentlich wurde sie als Seniorenbeauftragte bislang nicht in Frage gestellt. Mehr als ihre persönliche Enttäuschung ärgert sie aber, wie mit dem Votum des Seniorenbeirates durch so eine Entscheidung umgegangen werde. Sie ließe die Wertschätzung für die Arbeit des Gremiums vermissen. Den Vorstand werde sie nun Anfang 2020 zusammenrufen, so dass der sich positionieren könne. An ihm sei es durch die Nichtwahl nun, erneut einen Vorschlag einzubringen.

So oder so „werde ich auch nicht leiser werden und weiter den Seniorinnen und Senioren in der Stadt eine Stimme geben“, sagt Hannelore Hauschild.