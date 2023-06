Wahlleiter für Gera-Langenberg bestimmt

In Gera-Langenberg muss noch in diesem Jahr ein neuer Ortsteilbürgermeister gewählt werden.

Für die Wahl eines neuen Ortsteilbürgermeisters für Gera-Langenberg noch in diesem Jahr hat der Stadtrat am Mittwochabend die Wahlleitung per Beschluss festgelegt. Wahlleiter wird danach der Leiter des Rechtsamts Alexander Streibhardt sein. Zur stellvertretenden Wahlleiterin wurde Susanne Sothen bestimmt.

Die Neuwahl ist nach der Thüringer Kommunalordnung erforderlich, nachdem der bisherige Inhaber des Ehrenamtes Matthias Kirsch im Mai verstorben ist.