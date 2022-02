Wahlvorschläge können eingereicht werden

Am 8. Mai werden in zahlreichen Gemeinden ehrenamtliche Bürgermeister gewählt.

Großenstein. Bürgermeisterwahlen stehen am 8. Mai in Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft „Am Brahmetal“ an

In den Gemeinden Brahmenau, Großenstein, Hirschfeld, Pölzig und Schwaara wird am 8. Mai dieses Jahres ein ehrenamtlicher Bürgermeister gewählt, der dann für sechs Jahre im Amt sein wird. Ein entsprechender Aufruf zur Abgabe von Wahlvorschlägen ist unter anderem im aktuellen Amtsblatt der VG ausführlich veröffentlicht.

Zum ehrenamtlichen Bürgermeister ist jeder Wahlberechtigte wählbar, der unter anderem am Wahltag das 21. Lebensjahr vollendet und seit mindestens sechs Monaten seinen Aufenthalt in der Gemeinde hat. Der Aufenthalt in der Gemeinde wird vermutet, wenn die Person in der Gemeinde gemeldet ist.

TLZ-Newsletter für Gera Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Wahlvorschläge müssen spätestens am 25. März bis 18 Uhr beim jeweiligen Wahlleiter eingereicht sein. Wahlberechtigte, die eine Unterstützungsunterschrift leisten wollen, müssen sich persönlich in eine vom Wahlleiter bei der Verwaltungsgemeinschaft „Am Brahmetal“ bis zum 4. April, 18 Uhr, ausgelegte Liste eintragen.

Am 5. April werde der Wahlausschuss der Gemeinde zusammentreten und beschließen, ob die eingereichten Wahlvorschläge den durch das Thüringer Kommunalwahlgesetz und die Thüringer Kommunalwahlordnung gestellten Anforderungen entsprechen und als gültig zugelassen werden.