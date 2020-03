Wald-Klinikum Gera hat autonom arbeitende Corona-Klinik

Verstärkt durch das Besuchsverbot, wirkt das SRH Wald-Klinikum Gera still und ruhig. Zumindest von außen. Der Eindruck täuscht jedoch, denn im Inneren wurde das Klinikum umgekrempelt. „Wir haben eine eigenständige und autonom arbeitende Corona-Klinik gegründet. Dafür wurde das gesamte Bettenhaus Haus im Park geräumt. Das betrifft vier Ebenen mit jeweils 68 Betten. Vorgesehen ist derzeit eine 1-Patient-1-Zimmer-Regelung. Damit stehen mindestens 136 und maximal 272 Betten zur Verfügung. Eine Ebene ist für Infizierte beziehungsweise Erkrankte vorgesehen. Drei Ebenen könnten Verdachtsfälle aufnehmen“, berichtet Pressesprecherin Katrin Wiesner.

Täglich berät ein interner Krisenstab. Geleitet wird die Corona-Klinik von Sylke Schneider, promovierte Fachärztin für Inneres. Aktuell wird eine eigene Corona-ITS mit maximal 36 Betten aufgebaut. Sofern das Klinikum alle Kapazitäten auf Corona konzentriert, könnte es mit entsprechendem Vorlauf mehr als 60 Betten für Beatmungspatienten bereit stellen.

Jeder Patient, auch der normale Notfall, wird mittlerweile einem medizinischen Corona-Screening (kein Test) unterzogen. Ist dieses positiv, liegt der Betroffene bis zur Abklärung in der Corona-Klinik, um eine Ansteckung auf Normalstation zu verhindern. Das heißt gleichfalls, dass die verschiedenen Fachgebiete in der Corona-Klinik zusammenarbeiten. Verdachtsfälle werden über einen extra ausgewiesenen Zugang mit eigenem Untersuchungsbereich in die Notaufnahme gelenkt.

Die bislang im Bettenhaus „Haus im Park“ befindlichen Stationen zogen Ende voriger Woche mit den Patienten in das „Haus am Wald“ und das „Haus Simmel“ – in jene Bereiche, die wegen der zurückgefahrenen OP-Kapazität nicht mehr ausgelastet sind.

Strikte Trennung ist oberstes Prinzip

Alle Stationen agieren weitgehend autonom und mit festem Personalstamm. Strikte Trennung ist oberstes Prinzip, das bis hin zum Caterer praktiziert wird. Ein Wechseln zwischen den Stationen soll verhindert werden. Zugleich bedeutet das, dass nun viele Fachbereiche gedrängt auf einer Ebene zu finden sind. Arbeiteten zum Beispiel auf der „Friedrich-Schiller“ die Bereiche HNO und Augenklinik zusammen, sind dort jetzt zusätzlich Wirbelsäulenchirurgie, Neurologie und Schmerztherapie angesiedelt. „Für viele Mitarbeiter geht diese Struktur mit massiven Einschnitten und Umstellungen einher, sei es der Umzug in ein anderes Dienstzimmer, auf eine andere Station oder auch das Zusammenfinden in neuen Teams. Von jedem wird hohe Flexibilität abverlangt. Alle ziehen jedoch toll mit. Unser Haus agiert wie ein gut funktionierender Organismus“, betont Katrin Wiesner.

100 fachfremde Ärzte und 80 Pflegekräfte schult das Klinikum in den Grundlagen der Intensivmedizin/Intensivpflege. „Uns erreichen auch viele Hilfsangebote von außerhalb, von Menschen, die schon einmal in der Pflege gearbeitet haben oder weiter im Gesundheitsbereich tätig sind. Darüber freuen wir uns natürlich, aber ein solcher Einsatz erfordert ein koordiniertes Vorgehen, das wir derzeit festlegen. Je nach Entwicklung werden wir auf die externe Hilfe zurückgreifen“, berichtet Katrin Wiesner.

Weniger entspannt blickt das Wald-Klinikum auf das Thema Schutzausrüstung: Zwar sei man für mehrere Wochen gerüstet, wenn es gelinge, die Ausbreitungsgeschwindigkeit einzuschränken. Sollte jedoch ein beschleunigter Anstieg erfolgen, würde die Klinik wie alle anderen Häuser nur einen deutlich kürzeren Zeitraum überbrücken können. „Wir hoffen, dass sich die Politik dann an die Zusagen hält, Schutzausrüstungen zu liefern“, appelliert die Klinikleitung.

Alles in allem bereitet sich das SRH Wald-Klinikum auf den worst case (schlimmsten Fall) vor. Als Versorgungszentrum mit Bedeutung für Gera und Umland hat es jedoch ebenso im Blick, mittelfristig parallel zu der räumlich getrennten Corona-Einheit normale Medizin anbieten zu können.