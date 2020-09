Die Kirche in Großbocka.

Großbocka. In Großbocka können die Werke von Horst Sakulowski angesehen und dabei Orgelmusik gehört werden.

Wandelkonzert in Großbocka

Zu einem Wandelkonzert wird am Samstag, 26. September, um 14 Uhr in die St. Thomas Kirche in Großbocka eingeladen.

Der bekannte Maler und Zeichner Horst Sakulowski präsentiere im Rahmen des Nimbus-Projektes einige seiner Werke, heißt es in der Ankündigung des Gemeindekirchenrates Großbocka. In einem Künstlergespräch könnten die Gäste zudem mehr über die Bilder von Sakulowski erfahren.

Musikalisch umrahmt werde der Nachmittag von Peter und Christiane Wiegand, Cora Geffarth und Günter Gäbler an der Orgel. Bei einer lockeren Atmosphäre könne man der Musik lauschen und die künstlerischen Werke auf sich wirken lassen. Für das leibliche Wohl sei bestens gesorgt.

Ziel sei es, gemeinsam ein paar schöne Stunden im Zeichen der Kunst und Musik zu verbringen.