Wanderer bewundern Remise in Kauern

Landleben bietet Ruhe, oft der einzige Vorteil. Häufig bröckelt in Dörfern die Infrastruktur, geschlossene Läden, schlechte Busanbindungen zur Stadt. Weg- statt Zuzüge sind die Folge.

Kauern dagegen wächst, lockt Neugierige an. Das Kuh-Café mit Blick auf die Rinder samt neuem Hofladen sei etwas Besonderes, meint Gerd Schwandtke. Der 66-Jährige wohnt seit 1953 in dem Ort, der einst zum Herzogtum Sachsen-Anhalt gehörte. Woanders leben möchte er auf keinen Fall. Eine Lobeshymne hält er auf Kauern, „das immer schöner wird.“ Gerd Schwandtke preist den regelmäßigen Busverkehr nach Ronneburg und Gera sowie die Wanderwege zu Ausflugszielen rundherum. „Das Gessental und die Neue Landschaft mit der Grubenlampe zum Beispiel.“ Der Rentner freut sich, dass Bäckerauto, Blumenhändler und Verkaufswagen mit Artikeln des täglichen Bedarfs wöchentlich Station machen. Es sei schon viel los.

Vereine bereichern Leben in der Gemeinde

Schwalben fliegen nicht nur in ihre Nester, sie zwitschern auch auf der Bühne. Der 2005 gegründete Dorfschwalben-Chor verzaubert Einheimische und Gäste. Regelmäßig treffen sich die singenden Frauen und Männer. Sie proben im Kulturhaus. Es ist das Herrenhaus des einstigen Rittergutes, eines der größten in der Umgebung von Gera. Es prägte jahrhundertelang das Leben. Die Geschichte dieses Gutes endete 1945 mit dem letzten Besitzer Alfred Karl Reichhardt. „Herzstück, Schmuckstück“ nennt Gerd Schwandtke das renovierte Gebäude. „2017 wurde alles fertig“, sagte die ehrenamtliche Bürgermeisterin Ingrid Amm. Im Herrenhaus hat ebenso die Gemeindeverwaltung ihren Sitz. „Heute ist es der Treffpunkt für Kulturinteressierte und Vereine und Dienstag für die Rommé-Frauen.“ Erst gestern tagte dort der Vorstand der Landfrauen Kauern/Taubenpreskeln. Er stellte das Programm für dieses Jahr auf. Angedacht sei ein Besuch im Kultur- und Kongresszentrum, ein Treffen mit Geras Nachwächter. Abwechslungsreich wird der Plan sein. „Wir überlegen, ob wir zum diesjährigen Dorf- und Kinderfest im Juli wieder einen Waschtag einlegen“, so die Landfrauen-Chefin Christiane Boye. Die 68-Jährige sieht sich als Zugpferd. Frischen Wind für Ältere bringen, sagt sie über ihre Motivation. „Es bleibt nicht nur bei guten Ideen. Sie werden umgesetzt.„ Gern möchte sie junge Landfrauen in die Arbeit mit einbinden. „Vielleicht müssen wir mehr auf sie zugehen.“ Ihr Lebensrhythmus sei ja durch die Familie anders.

Wanderer bewundern Schmuckstücke

Christiane Boye fühlt sich wohl im hübschen und gepflegten Ort, ebenso ihre Stellvertreterin Gudrun Hauptmann. Mit dem Kulturverein, zudem die Dorfschwalben und die Schalmeienkapelle zählen, habe man noch den Feuerwehrverein. Beide organisieren Veranstaltungen im Kulturpark. Der Spielplatz dort lädt die Jüngsten zum Toben ein.

Viele Wander- und Radgruppen fahren durch Kauern. Die meisten kommen an der alten Remise vom Rittergut vorbei. Ingrid Nitschke und ihr Mann haben sie liebevoll restauriert. Vor dem Gebäude stehen alte landwirtschaftliche Geräte, unter anderem ein Heuwender, ein Kartoffelroder, eine Sämaschine und ein Pflug . „Ein Mann sagte zu mir: Wie schön das alles geworden ist“, erzählt Ingrid Nitschke stolz. „Die Remise ist ein Stück Kauern.“ Oft schauen sich die Gäste auch die Kirche an. Um die 460 Einwohner zählt der Ort mit Lichtenberg. „Sieben neue Häuser sind in den drei Jahren entstanden“, berichtet Ingrid Amm. „Junge Leute fragen nach Baugrundstücken. Wir als Gemeinde haben aber keine.“ In diesem Jahr soll die Ernst-Busse-Straße eine neue Straßenbeleuchtung bekommen, falls Fördermittel fließen. Angedacht seien dort ebenso Reparaturarbeiten an der Straßenentwässerung.“ Die Unternehmen im Ort unterstützen Vereine und Veranstaltungen.

Übrigens, Gerd Schwandtke plädiert für eine Kulturkonferenz, um noch mehr Interessierte wie die Zugezogenen für ein „liebenswertes Kauern mit ins Boot zu holen.“