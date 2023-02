Löbichau. Am Mittwoch traten 75 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der POG Präzisionsoptik Gera am Sitz in Löbichau in den Warnstreik. Laut IG Metall sind die Verhandlungen um einen neuen Haustarifvertrag ins Stocken geraten. Das sind die Forderungen der Gewerkschaft.