Gera. Im Klima-Pavillon wird am Freitag die Rolle des Geraer Stadtwaldes fürs Stadtklima beleuchtet.

Was der Stadtwald in Gera leistet und wie er leidet

„Es ist ein guter Zeitpunkt, über den Wald zu sprechen“, sagt Konrad Nickschick. Speziell über den Stadtwald, über seinen schwierigen Zustand und was dies für seine Funktion fürs Stadtklima bedeutet, wollen der Geraer Umweltamtsleiter und weitere Protagonisten am Freitag, 21. August, 16 Uhr, in einer Vortrags- und Diskussionsrunde im Klima-Pavillon informieren.