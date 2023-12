Generationengespräch Was drei Geraer an ihrer Heimatstadt lieben und was nicht

Gera Ein Bauingenieur, ein Weltenbummler und eine Staatssekretärin berichten. Sie treffen sich am Nikolaustag zum Gespräch im Comma.

Eines haben sie auf jeden Fall gemeinsam: Dieter Müller, Mirko Hempel und Elisabeth Kaiser blicken mit gemischten Gefühlen auf ihre Heimatstadt. Einerseits fühlen sie sich wohl, haben Freunde und Familie im näheren Umfeld. Andererseits stören sie sich an Fehlentwicklungen, die die Stadt Gera seit Jahrzehnten prägen. Dieses Spannungsfeld verspricht einen interessanten Abend – am Mittwoch, 6. Dezember, 18 Uhr, im Heinrichs im Comma.

Zu Lesung und Generationengespräch lädt die Friedrich-Ebert-Stiftung ein, deren Landesbüro Mirko Hempel seit Mitte 2021 leitet. Ideengeber für diesen Abend ist aber ein anderer: Dieter Müller, Jahrgang 1942, hat ein Buch unter dem Titel „Angekommen“ geschrieben und 2016 veröffentlicht. Darin blickt er auf sein Leben zurück und setzt sich schonungslos mit seiner Wahlheimat Gera auseinander. Aus diesem Buch wird er am Nikolaustag lesen. Mit „Angekommen“ gibt er dem Abend eine Richtung vor. „Gera zwischen Wendezeiten und Zeitenwenden“ lautet der Untertitel.

Nach dem Studium in die weite Welt

„Menschen wie ich sind in der neuen Welt zurechtgekommen“, sagt Dieter Müller und meint damit vor allem die Nachwendezeit. Er hat Karriere gemacht – vor und nach 1989. Und trotzdem ist er unzufrieden, wie es heutzutage um Gera steht. Das macht Müller vor allem an wirtschaftlichen Fehlentscheidungen fest. Mehr denn je versteht er sich als kritischen Geist.

Dieter Müller in seinem Büro. Er hat ein Buch über sein Leben geschrieben. Foto: Marcel Hilbert

Das verbindet den ausgebildeten Bauingenieur mit Mirko Hempel, Jahrgang 1963, obwohl Letzterer einen ganz anderen Lebensweg eingeschlagen hat. Hempel ist Afrikanist-Ökonom und seit den frühen 1990er Jahren in der ganzen Welt zu Hause. 1991 begann er seine Tätigkeit bei der Friedrich-Ebert-Stiftung, zunächst in Namibia, danach in Botswana. Kurzzeitig kehrte der Geraer nach Thüringen zurück, bevor es ihn nach New York, Genf und Mexiko verschlug. Später arbeitete der Sozialdemokrat auch in Russland. Wer so viel herumgekommen ist, hat einen besonderen Blick auf seine Heimatstadt. Ob er mittlerweile in Gera „angekommen“ ist oder ob ihn wieder das Fernweh plagt, darüber wird zu sprechen sein.

Politikerin macht sich Sorgen

„Ich bin noch unterwegs“, sagt Elisabeth Kaiser, Jahrgang 1987, schmunzelnd. Genau wie Hempel in Gera geboren, hat es auch sie nach dem Studium in die große weite Welt verschlagen. Seit 2023 arbeitet sie als Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesbauministerium und ist damit eine der herausragenden Politikerinnen dieser Stadt. Sie hat ein SPD-Parteibuch – und macht sich Sorgen um Gera. Ob es ihren Mitdiskutanten ähnlich geht, wird sich zeigen beim Generationengespräch am Nikolausabend. Der Eintritt ist frei. Anmeldungen sind immer noch möglich.

„Angekommen: Gera zwischen Wendezeiten und Zeitenwenden“; Lesung und Generationengespräch am Mittwoch, 6. Dezember, 18 Uhr, im Heinrichs im Comma, Heinrichstraße 47 in Gera