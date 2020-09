Wasserschaden im ehemaligen Elsterforum in Gera

Gera. Bei einer größeren Havarie in der künftigen Otto-Dix-Passage in der Geraer Innenstadt wurde am Dienstag eine Person verletzt.

Wie ein Wasserfall plätschert am frühen Dienstagnachmittag (22. September) das Wasser in die Straßenbahn-Unterführung im ehemaligen Geraer Elsterforum. Entlang der Johannisstraße bis hinunter in die Bachgasse tropft eine ganze Zeit lang das Wasser an der Fassade hinunter, bilden sich Pfützen ums Haus. Vorm Eingang Ecke Sorge/Schloßstraße sieht es aus, als ob das Wasser aus den Sprinklern läuft. Einigen der aufmerksam blickenden Passanten schwant, dass der Wasserschaden wohl kein unerheblicher sein wird. Andere scherzen über die neue Badeanstalt oder ein großes Wasserspiel für die Innenstadt.