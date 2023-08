Wasserschildkröte gestohlen – Autos zerkratzt – Fahrraddieb erwischt

Gera. Das sind die Meldungen der Polizei für Gera:

Zwischen dem 30. Juli und dem 1. August sind Unbekannte in Gera in eine Gartenlaube im Franzosenweg eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, durchsuchten die Diebe die Räumlichkeiten und entwendeten unter anderem einen Plattenspieler sowie ein Aquarium mitsamt einer Wasserschildkröte. Der Inspektionsdienst Gera (0365/ 829-0) hat Ermittlungen zum Tatgeschehen eingeleitet. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht (Bezugsnummer: 0202936/2023).

Mehrere Autos zerkratzt

Randalierer trieben in der Nacht von Samstag zu Sonntag in Gera in der Pfortener Straße ihr Unwesen. Laut Polizei zerkratzten sie vier geparkte Autos (Dacia, Mercedes, Skoda) und hinterließen so erheblichen Sachschaden. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0365/ 829-0 (Bezugsnummer: 0203507/2023) zu melden.

Mit gestohlenem Fahrrad unterwegs

Eine Polizeistreife kontrollierte am Freitagmorgen gegen 8.20 Uhr einen 19-Jährigen mit einem Fahrrad in der Wiesestraße in Gera. Dabei entstand der Verdacht, dass es sich bei dem Fahrrad der Marke Cube um Diebesgut handeln könnte, teilte die Polizei mit. Weitere Ermittlungen erhärteten demnach diesen Verdacht, so dass den 19-Jährigen nun ein Strafverfahren erwartet.

