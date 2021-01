Eugen Weber (Foto) rückt bei den Grünen in den Geraer Stadtrat nach. (Archivfoto)

Wechsel in Geraer Grünen-Fraktion: Weber rückt für Schlothauer nach

Gera. Die Geraer Grünen melden eine Personalwechsel in ihrer Stadtratsfraktion. Burkhard Schlothauer, der 2019 in den Stadtrat gewählt wurde, legt zum Monatsende sein Mandat nieder, teilt Fraktionsvorsitzender Nils Fröhlich mit und dankt ihm für sein bisheriges Engagement. Für Schlothauer wird Eugen Weber nachrücken.

Weber ist Jugendrichter am Amtsgericht Gera, war langjähriger Sprecher des Geraer Kreisverbandes der Grünen sowie Mitglied des Landesvorstandes. Er vertrat die Partei bereits für zwei Wahlperioden, zwischen 2009 und 2019, im Stadtrat. Er sei „erfahren und mutig“ und werde die Aufgabe sehr gut wahrnehmen, ist sich Burkhard Schlothauer sicher. Er bedauere den Rückzug, der laut der Mitteilung berufliche und familiäre Gründe hat.

Schlothauer wolle unter anderem seinem 90-jährigen Vater und seinen Kindern in diesen schwierigen Zeiten mehr Unterstützung und Aufmerksamkeit widmen. Zudem sei er seit 2020 mit der Übernahme der alleinigen Verantwortung für das Geraer Kulturhaus Häselburg stark ausgelastet. Ihm fehle daher die Zeit, seine politische Arbeit so auszuüben, wie es die Wähler zu Recht von ihm erwarten würden, heißt es in der Pressemitteilung.