Wegen Gegendemo verlegt: „Fahnenband Einsatz“ der Bundeswehr wird in Gera nicht öffentlich verliehen

Gera. Die Bundeswehr will das Panzerpionierbataillon 701 für vergangene Auslandseinsätze würdigen – allerdings nun doch nicht im Geraer Stadtzentrum.

Eigentlich sollte das in Gera stationierte Panzerpionierbataillon 701 der Bundeswehr heute öffentlich, auf dem Geraer Hofwiesenparkplatz, bei einem Appell das „Fahnenband Einsatz“ verliehen bekommen. Das Fahnenband soll als sichtbares Zeichen die zahlreichen Teilnahmen an Auslandseinsätzen und einsatzgleichen Verpflichtungen würdigen. Sichtbar im Stadtbild wird der Appell mit dem Divisionskommandeur der 10. Panzerdivision, Generalmajor von Butler, und dem Thüringer Innenminister Georg Maier (SPD) nun aber doch nicht stattfinden.

Protest aus den Reihen der Geraer Montagsdemos angekündigt

Kurzfristig wurde der Appell jedoch in die Pionierkaserne am Geraer Hain verlegt. Zur Begründung heißt es: „Mit der Ankündigung einer Gegendemonstration im Kontext des Ukrainekrieges müssen wir davon ausgehen, dass der Veranstaltung im öffentlichen Raum der angemessene Rahmen fehlen wird.“ Die Veranstalter der Montagsdemonstrationen haben zu dem Protest aufgerufen, nennen die Bundeswehr-Veranstaltung unter anderem „Kriegspropaganda“. Die Bundeswehr erklärt ihrerseits: „Die Veranstaltung ist die Würdigung der Leistungen der Soldatinnen und Soldaten des Panzerpionierbataillons 701 in den vielen Auslandseinsätzen der Bundeswehr in der Vergangenheit; ein Akt der Würdigung und Ehrung.“

Weiter heißt es: „Um dem Aspekt der unterschiedlichen Interessen beider Veranstaltungen an einem Ort Rechnung tragen zu können, hat der Kommandeur des Panzerpionierbataillon 701 die räumliche Verlegung des Appells in die Pionierkaserne Gera entschieden.“

Anmerkung: In der Printausgabe vom Mittwoch war durch einen Übermittlungsfehler noch der Hofwiesenparkplatz als Austragungsort genannt. Wir bitten dieses Missverständnis zu entschuldigen.