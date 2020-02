Weida. Die neue Jahresausstellung in der Remise der Osterburg widmet sich der „Elektrisierten Gesellschaft“.

Weida elektrisiert: Leihgaben für neue Ausstellung gesucht

Derzeit ist das Museum in der Osterburg geschlossen. Die Jahresausstellung 2019 wurde bereits abgebaut. Auch die Atomuhr ist auf dem Weg in ein vorübergehend neues Domizil. Jetzt wird intensiv an der Gestaltung der neuen Ausstellung gearbeitet – und um Mithilfe gebeten.

Werbeanzeigen und andere verwandte Materialien werden für die neue Jahresausstellung in der Osterburg Weida noch gesucht. Foto: Quelle: Bettina Gunkel/Stadt Weida

Unter dem Titel „Die elektrisierte Gesellschaft – eine Chance für das Klima“ werden historische und moderne Details zur Stromerzeugung, -übertragung und -anwendung zu sehen sein. Die Geschichte der Weidaer Elektrischen Centrale, der städtischen Straßenbeleuchtung und vieles mehr wird dargestellt. Zur Illustration sucht das Museum noch Material und Informationen. Wer kennt die Geschichte der Elektrischen Centrale und des Weidaer Umspannwerkes nicht nur aus den Büchern? Wer hat alte Fotos und die dazugehörigen Geschichten? Außerdem wird Original-Reklame von Weidaer Elektrofirmen gesucht, auch allgemeine Reklameschilder. Wer helfen kann, wird gebeten, sich an das Museumspersonal zu wenden, Telefon 036603/ 62775.