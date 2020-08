Weida: Für Galileo vier Wochen ohne Fleisch

Weida. Aus „Kuchenweide“ wird für einen Monat „Veggieweide“: Das TV-Experiment in Weida startet am 12. September, das Ergebnis soll im November zu sehen sein.

„Es war ein heißer Tag an einem Wochenende im Juni...“ Nein, an seinen letzten fleischlosen Monat kann sich Heinz Hopfe nicht erinnern, schon beim letzten fleischlosen Tag muss er grübeln. Ihm schwant aber, dass er im September und Oktober als Bürgermeister von Weida (FWG) vornweg gehen müsse, „in guten wie in schlechten Zeiten“, sagt er lachend. Dann soll „Kuchenweide“ zu „Veggieweide“ werden, sollen sich möglichst viele Weidaer dem TV-Experiment eines Fleischlos-Monats anschließen.