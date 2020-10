Weida: Künstlerstammtisch mit Ausstellung zum 20-Jährigen

Nach dem Erfolg der Ausstellung „Die Leipziger Schule in Thüringen“ startet der nächste künstlerische Höhepunkt auf der Weidaer Osterburg am Freitag, 9. Oktober. Um 18 Uhr wird zur Vernissage zu 20 Jahren Künstlerstammtisch Osterburg eingeladen.

Regelmäßig kümmern sich die Stammtischler um die Ausstellungen in der Galerie im Alten Schloss der Osterburg. Sie unterstützen die Stadt Weida, insbesondere die Museumsmitarbeiter mit Ideen und tatkräftiger Hilfe. Sie setzen sich ein für die Gewinnung besonderer Ausstellungen, beim Aufbau und bei der Gestaltung von Aktionen. Ausstellungen in den Partnerstädten, in Nürnberg und Brüssel wurden in den letzten Jahren initiiert.

Die jährliche Schau des Künstlerstammtisches bezieht Werke aller Mitglieder ein. Nun also die 20. eigene Ausstellung in der Burg. Sie soll die Vielfalt der Stammtisch-Künstler zeigen. Lassen Sie sich überraschen von Zeichnungen, Gemälden, Collagen, Skulpturen der verschiedensten Genre.

Es wird um Voranmeldung gebeten, Telefon: 036603 / 6 27 75.