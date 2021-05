Weida: Neue Osterburg-Ausstellung komplett digital erkunden

In der virtuellen Remise der Osterburg Weida mit der neuen Jahresausstellung "Digital auf den Punkt gebracht" können sich Nutzer frei bewegen und durch Hineinzoomen alle Details entdecken und Texte lesen. (Screenshot)

Weida. Die Jahresausstellung „Digital auf den Punkt gebracht“ im Weidaer Osterburg-Museum wird anlässlich des Museumstags am 16. Mai ihrem Namen auf weitere Weise gerecht.

Der Internationale Museumstag findet 2021 zum 44. Mal statt. Ziel des Aktionstages ist es, auf die thematische Vielfalt der Museen in Deutschland und weltweit aufmerksam zu machen. Die Leitlinie des Museumstages ist „Museen entdecken“. Und diesem Motto will das Museum auf der Weidaer Osterburg trotz coronabedingt anhaltender Schließzeit gerecht werden.

Weil die Besucher nicht hinein dürfen, bringen es die Weidschen in Anlehnung an die neue Jahresausstellung „digital auf den Punkt“ – und die komplette Jahresausstellung samt aller Texte und Exponate mit einem digitalen Nachbau der Remise zu den Interessierten. Ganz analog können die Außenanlagen der Burg auch in dieser erzwungenen Schließzeit dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr bei einem Spaziergang erkundet werden.

Das Osterburgmuseum ist überregionaler, regionaler und städtischer Geschichte gewidmet. Kultur und Kunst finden sowohl in ständigen als auch in wechselnden Kabinetts-, Galerie- und Atelierausstellungen statt. Für Besucher schuf der Förderverein Freunde der Osterburg die Museums-App „Osterburg 2.0“, die durch die Burg führt, diese erklärt und ein Quiz dazu anbietet.

Ebenfalls auf Initiative des Fördervereins gibt es unter www.kulturzuhause.de den virtuellen Nachbau der gesamten Osterburg.

- Zur Jahresausstellung digital:https://my.matterport.com/show/?m=eaz6u16iZPu

- Mehr Infos zur Burg:www.osterburg-vogtland.eu