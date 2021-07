Weida: Sopranistin lobt den Schöpfer

Weida. Zu einem Kantaten-Gottesdienst wird am Sonntag eingeladen.

Die evangelisch-lutherische Kirchgemeinde Weida lädt am Sonntag, 18. Juli, um 10 Uhr in die Weidaer Stadtkirche zu einem Kantaten-Gottesdienst ein. Es erklingt die virtuose Solokantate „Jauchzet Gott in allen Landen“ für Sopran, Trompete, Streicher und Basso continuo von Johann Sebastian Bach, heißt es in einer Mitteilung.

Für diese Kantate konnten die Sopranistin Agnes Fabian-Steitz aus Cuxhaven, der bekannte Trompeter Falko Lösche und das Collegium Musicum Greiz gewonnen werden. In insgesamt fünf Sätzen werde das Lob des Schöpfers musikalisch ausgebreitet. Die äußerst anspruchsvolle Sopran-Partie deute in ihren Figuren und Bewegungen die Freude und Begeisterung über Gottes Schöpfung aus und münde in den beiden Schlusssätzen in ein großangelegtes Lob, das bis in die höchsten Höhen reiche.

Nicht nur in der Zauberflöte komme das berühmte „hohe C“ vor, auch in dieser Komposition Bachs ist es mehrfach zu hören.

Die ebenso virtuose Trompetenstimme stehe für die Hoheit und Majestät Gottes. Hier komme die alte Symbolik zum Tragen, in der die Trompeten den Herrscher ankündigen. Die musikalische Leitung hat Patrick Kabjoll.