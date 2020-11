Weida. Marke von 50 in der Kleinstadt geknackt. Teilnahme an der Umfrage ist bis zum 30. November möglich.

Weidaer beteiligen sich am Fahrradklimatest

Auch in Weida gibt es Radfahrer und scheinbar sind die mindestens so engagiert, wie in Gera, schreibt Peter Neumeister vom Förderverein der Osterburg.

Innerhalb von nur einer Woche sei eine Steigerung von einem Teilnehmer auf 67 bei der Umfrage zum Fahrradklima des Allgemeinen Deutschen Fahrrad Clubs (ADFC) gelungen. Damit wurde auch die kritische Marke von 50 überschritten. Erst sie ist Voraussetzung, in die Auswertung der Umfrage einbezogen zu werden. Gefragt wird: „Und wie ist Radfahren in Deiner Stadt?“ Die Idee dahinter ist, Politik und Verwaltung eine Rückmeldung aus Sicht der Alltagsexperten zu geben.

„Ich meine unsere Beteiligung kann sich sehen lassen, noch dazu wenn man die Einwohnerzahlen von Weida und Gera zueinander ins Verhältnis setzt“, so Neumeister. Mit Stand 24. November hatten bislang 127 Geraer teilgenommen, außerdem drei Greizer und in Zeulenroda nur eine Teilnehmerin.

Bis zum 30. November 2020 ist noch Zeit, die Bedingungen für Radfahrer in der eigenen Stadt einzuschätzen.

www.fahrradklima-test.adfc.de