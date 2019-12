Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weidaer Hip-Hop-Kollektiv auf dem Weg zum Youtube-Star

Sie repräsentieren ihre Stadt. Sie sammeln Lebenseindrücke und lassen sie in ihre Texte einfließen. Ihr erster Song „Schau mich nicht so an“ hat auf der Internetplattform Youtube nach nur einem Monat über 45.000 Klicks. Sie sind zu zehnt und nennen sich die 075er. Warum? Weil das der Anfang der Postleitzahl von Weida ist.

„Wir haben uns vor eineinhalb Jahren hier gegründet, hier an dem Tisch“, sagt Rapper Adex. Zusammen mit sechs Kollegen aus dem Rapper-Kollektiv sitzt er an einem großen Holztisch in einem Versammlungsraum in der Weidaer Schloßstraße, darauf die Handys, eine Flasche Wasser und ein Bier. Die Stimmung ist gelassen.

„Das ist ein Hobby von uns allen“, sagt Adex. Ein Hobby mit dem Ziel, es irgendwann zum Beruf zu machen. Da sind sich die neun Jungs und ein Mädchen einig. „Wir wollen damit irgendwann Kohle verdienen“, sagt der 16-jährige Adex. Einer verdient mit der Musik schon Kohle. Schillah ist mit 23 Jahren nicht nur der Älteste in der Runde. Er hat auch die wichtigen Kontakte. „Ich produziere schon recht lange Musik. Techno, House oder Drum’n’Base“, sagt er. Das ganze unter dem Namen „Mukke mit Hertz“. „Ich wollte die Jungs puschen. Wenn wir die Songs über das Label veröffentlichen, haben sie eine viel größere Reichweite“, sagt er.

Und die ist wichtig. „Für das Genre ist Itunes und Spotify viel wichtiger als CDs“, sagt Rapper Jstin. „Liken, abspielen, teilen, dafür bekommen wir Geld“, sagt er. Auftritte auf der Bühne sind indes nicht in Planung. „Es gibt im Hip-Hop große Rivalitäten zwischen den verschiedenen Bands“, sagt Sonbeats, der für die Samples – also die mit dem Computer gemachte Musik – zuständig ist. „Deswegen kommt es selten zu Auftritten. Wenn die einen spielen, spielen die anderen nicht“, sagt er. Selbst wenn die Gruppe aus dem Nachbardorf kommt.

Eine bunte Mischung: Pop, Rap, Liebeslieder

„Wir haben damals zu dritt angefangen“, erinnert sich Jstin. „Da haben wir die Parts noch zusammen geschrieben“, sagt er. Heute schreibt jeder Rapper seine Texte selbst. Sonbeats mixt daraufhin den passenden Beat. „Manchmal geht’s auch andersrum. Da mach ich einen Beat und frage, wer einen guten Text dazu hat“, sagt er. Inhaltlich beschäftigen sich die 075er mit Themen, die sich auf der Straße finden. „Wir stehen hinter der Stadt“, sagt Jstin. Politisch seien sie aber nicht.

Generell möchten die jungen Musiker massentaugliche Musik machen. „Popsongs, Straßenrap, Liebeslieder… eine bunte Mischung“, sagt Schillah. Deswegen haben sie Sängerin Lari mit ins Team aufgenommen. Sie soll die gefühlsbetonten Gesangsteile übernehmen.

Das erste Album erscheint am 26. Januar unter dem Namen „Mukke aus’m Garten“. Der Name ist Programm: „Gerade proben wir noch in einer Gartenlaube“, sagt Sesseko. Im nächsten Jahr wollen sie sich ein eigenes Studio einrichten. „Mit Gesangskabine, gedämmt, einem Bildschirm, auf dem die Texte laufen“, sagt Schillah. Die Texte werden bei den Aufnahmen abgelesen. Das sei der Aktualität geschuldet. „Das Gefühl, wenn man einen Text schreibt ist immer ein anderes“, sagt Schillah. Und das wollen die Rapper direkt vom Schreibprozess mit in die Gesangskabine nehmen. Zum Auswendiglernen fehlt da die Zeit.

CD-Release-Party: 10. Januar Nachtclub Gera Trash. Tickets gibt es via facebook und kosten 6 Euro im Vorverkauf. Ein neues Video auf Youtube erscheint am Sonntag, 29. Dezember.