„Harmonics of Hollywood“ spielt das Harmonika Jugendorchester Weida, hier bei einem früheren Auftritt, am 14. März in der Vogtlandhalle Greiz.

Weidaer Jugendorchester gastiert in Greiz

Am Sonnabend, dem 14. März, ab 17 Uhr, lädt das Harmonika Jugendorchester Weida in die Vogtlandhalle Greiz ein. Aus Anlass seines 28-jährigen Bestehens erklingen „Harmonics of Hollywood – Die schönsten Melodien der Filmgeschichte“. Titel aus Fluch der Karibik, Forrest Gump und Mamma Mia gehören dazu. Karten können in der Vogtlandhalle reserviert werden.