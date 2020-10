Weidaer Spielzeuggeschäft erhält Händler-Preis der Online-Plattform Ebay

Paw Patrol, Peppa Pig, Feuerwehrmann Sam, aber auch Barbie oder Pokémon – alles Namen, die aus vielen Kinderzimmern kaum wegzudenken sind. Auch dank des Weidaer Spielwarenhändlers Rico Hering. Alles begann mit einer blauen Lokomotive: Rico und Beatrice Herings Sohn, damals zwei Jahre alt, habe sich zu Weihnachten nichts sehnlicher als eine Lokomotive aus der Serie „Thomas, die kleine Lokomotive“. Die Suche nach diesem Spielzeug gestaltete sich jedoch schwierig und so sei Hering damals den direkten Weg über den Lizenzgeber gegangen – und machte daraus ein Geschäft. Seit 2003 vertreibt er über seinen Ebay-Shop „Kinderspieleland“ Spielwaren und Fanartikel.

Online-Marktplatz zeichnet besonders erfolgreiche Händler aus

Wie der Online-Konzern Ebay in einer Pressemitteilung informiert, wurde er für „herausragende Leistungen und als Anerkennung seines unternehmerischen Geschicks“ vorige Woche mit dem Ebay-Händler-Award 2020 ausgezeichnet.

Was als Nebentätigkeit begann, entwickelte sich so gut, dass nur ein Jahr später das Paar ihr erstes Ladengeschäft in Chemnitz mit zwei Angestellten eröffneten, 2006 folgte ein weiteres Geschäft in Gera. Mit Erweiterung des Angebots wuchs auch der Platzbedarf. „Schließlich haben wir 2015 in Weida das ideale Firmengebäude gefunden“, schreibt das Unternehmen auf seiner Internetseite. In einem ehemaligen Supermarkt in der Gräfenbrücker Straße stehen nun über 1100 Quadratmeter zur Verfügung, wo man nun alle Produkte, die Warenannahme, die Retourenabteilung, Versand und Service unter einem Dach habe. Mittlerweile zähle das Team um Rico und Beatrice Hering acht Angestellte, darunter auch Tochter Sarah, die unter anderem als Ansprechperson für die Auszubildenden des Unternehmens fungiert.

Denn seit 2018 bildet das Kinderspieleland junge Menschen zu Kaufleuten im E-Commerce aus, wie das Unternehmen Ebay weiter informiert. Mittlerweile würden sie auch nach Frankreich, Italien, Spanien und England verkaufen. „Der Ebay-Shop war von Beginn an mit dabei und gehört auch heute noch zu einem der wichtigsten Vertriebskanäle des Unternehmens“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Preisgeld von 3000 Euro und 1000 Euro Gebührengutschrift

Im Rahmen einer digitalen Händlerkonferenz zeichneten Ebay Deutschland-Chef Oliver Klinck und Diana Okoye, Senior Director Operations, den Händler aus, zusammen mit sieben weiteren Siegerinnen und Siegern, die von einer fünfköpfigen Jury aus über 800 Bewerbungen ausgewählt wurden. Sie alle erhalten jeweils einen Geldpreis im Wert von 3000 Euro sowie eine Gutschrift der Verkaufsgebühren im Wert von 1000 Euro.

Die Auszeichnung verleihe Ebay in diesem Jahr zum dritten Mal in Folge als Wertschätzung für gewerbliche Händler, die auf dem Online-Marktplatz besonders erfolgreich waren. Für seine Auszeichnung habe sich Rico Hering mit einem Video aus Weida bedankt.