Weidaer Stadtkirche bringt Führungen digital auf die Ohren

Der vergangene Reformationsgottesdienst wurde in der Weidaer Stadtkirche nicht nur genutzt, um 63 Gemeindemitgliedern für ihr Engagement in der „Offenen Kirche“ zu danken. Ebenfalls wurde der Startschuss für ein neues digitales Projekt gegeben, das auch zum Nachahmen anregen soll.

„Zum lebendigen Haus Gottes werden unsere Kirchen erst, wenn sie sich mit Menschen füllen, die ihre Sehnsüchte, ihre Hoffnungen und Wünsche, ihre Ängste und Sorgen mitbringen.“ Mit diesen Worten richtete Pfarrerin Christine Schäfer aus Weida laut Pressemitteilung der Kirchengemeinde ihren Dank an die Ehrenamtlichen, die seit 20 Jahren vom Ostersonntag bis zum Reformationstag die Weidaer Stadtkirche St. Marien verlässlich offen halten.

Neues Projekt bringt moderne Technik in die Stadtkirche

Gleichzeitig wurde am Reformationstag der Probelauf für ein neues Projekt gestartet. „Kirche selbstredend“ ist laut Kirchengemeinde Weida ein Kirchenraum-Gemeindeprojekt, das das traditionsreiche Stadtkirchengebäude mit moderner Technik und der persönlichen Nähe des Gemeindelebens vor Ort verbinden soll. An verschiedenen Orten in der Kirche können Gäste mithilfe angebrachter QR-Codes und der eigenen Smartphones besondere Führungen erleben. Mitglieder der Gemeinde haben Texte aufgenommen, die aus Sicht der verschiedenen liturgischen Orte und Figuren des Kircheninterieurs etwas zu den historischen, kunsthistorischen oder theologischen Hintergründen erzählen. Johannes der Täufer und Mose etwa erklären im Dialog die Kanzel. Neben informativen Texten gibt es unter anderem Kostproben beider Orgeln zu hören.

Die Idee dazu hatte Kreispfarrerin Ann-Sophie Wetzer aus Torgau vor einem halben Jahr: Gemeindemitglieder sollten der offenen Kirche ihre Stimme geben. Das Ziel war, den Besucherinnen und Besuchern eine lebendige Führung durch die Kirche zu ermöglichen, die jederzeit abrufbar ist und deren Elemente selbst ausgewählt werden können.

Gemeindemitglieder sprechen Texte ein

Noch am selben Abend habe Martin Schäfer, Pfarrer der Gemeinde Weida, einige Texte entworfen. Nachdem Sprecherinnen und Sprecher gefunden wurden, fanden im Juni erste Sprechproben in der Kirche statt. Die Kirche wurde mit einem WLAN-Hotspot, guter Aufnahmetechnik und desinfizierbaren Kopfhörern ausgestattet. Ein Begleit-Flyer soll die Gäste in die technische Handhabung einführen und über sämtliche Sprecherinnen und Sprecher informieren. Dieses Projekt wurde außerdem zum Anlass genommen, die Website der Gemeinde neu zu gestalten. Die Kosten all dieser Maßnahmen wurden durch Spenden der Gemeindemitglieder sowie von Sponsoren getragen.

Im Oktober konnten die Aufnahmen beginnen. Kurz vor dem Reformationstag war alles bereit für die Vor-Eröffnung. Vierzehn QR-Codes sind in der Kirche verteilt und warten auf Neugierige. Offiziell soll die „Kirche selbstredend“ zum Osterfest 2021 eröffnet werden – mit dem Saisonstart der offenen Kirche. Bis dahin ergänzt die Projektgruppe die Führung noch um einige Anekdoten aus dem Gemeindeleben und biblischen Geschichten, von denen der Bilderzyklus entlang der Emporen der Stadtkirche erzählt.