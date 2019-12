Hohenleuben. In Hohenleuben sitzen rund 270 Insassen in der Justizvollzugsanstalt. Nur einige bekommen Hafturlaub. Am Montag gastierte dort der Posaunenchor.

Weihnachten hinter Gittern in der JVA Hohenleuben

Mit Schokolade und Stollen wird auch in diesem Jahr in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Hohenleuben Weihnachten gefeiert. Rund 270 Insassen aus 26 Nationen verbringen die Festtage wie auch den Jahreswechsel hier hinter Gittern. Ein besonderer Höhepunkt in der Weihnachtszeit war der Auftritt des Posaunenchors der evangelischen-lutherischen Kirchgemeinde Gera am Montag. In altbewährter Weise läuteten die Bläser bereits am 23. in der JVA das Weihnachtsfest ein, getreu dem Motto „Morgen Kinder wird`s was geben“.