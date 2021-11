„Weihnachten im Schuhkarton“ ist gestartet

Gera. Fertige Päckchen für die Hilfsaktion können ab sofort in der Christlichen Bücherstube abgegeben werden

Die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ ist wieder gestartet. Auch dieses Jahr kann jeder Päckchenpacker mit seinem individuell zusammengestellten Geschenkpaket solche Hoffnungsgeschichten schreiben: Einfach einen Standard-Schuhkarton weihnachtlich gestalten oder vorgefertigte Kartons unter jetzt-mitpacken.de bestellen.

Dann werden die Pakete mit neuen und selbst gemachten Geschenken für Jungen oder Mädchen der Altersklasse zwei bis vier, fünf bis neun oder zehn bis 14 Jahren befüllt. Empfohlen wird eine Mischung aus Kleidung, Spielsachen, Schulmaterialien, Hygieneartikeln und Süßigkeiten.

Pro beschenktem Kind wird eine Geldspende von zehn Euro empfohlen.

Vom Deutschen Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI) wird die Aktion als förderungswürdig empfohlen. Die fertigen Päckchen können in der Woche vom 8. bis 15. November zur Abgabestelle gebracht werden. Ab sofort ist auch die Christliche Bücherstube Ecke Flanzstraße/Clara-Viebigstraße 7, Sammelstelle: von Montag bis Freitag von 14 bis 18 Uhr. Die Geschenkpakete gehen in diesem Jahr an Kinder in Bulgarien, Georgien, Lettland, Rumänien oder auch die krisengeschüttelte Ukraine.

Abgabeorte und Packtipps findet man auf: www.weihnachten-im-schuhkarton.org.