Weihnachtsbasteln in der evangelischen Gemeinde Gera

Die Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde Gera hatte in dieser Woche am Montag erstmals zum Weihnachtssternebasteln ins Gemeindehaus in der Talstraße eingeladen. Etwa zehn Frauen folgten der Einladung und probierten verschiedene Techniken und unterschiedliche Materialien aus. Zum großen Teil wurden alte Zeitschriften, Prospekte oder Kartons verarbeitet. Barbara Pietzschke (li.) war mit Freude bei der Sache. Die Weihnachtssterne werden sowohl als Schmuck in der Trinitatiskirche, als Geschenk oder zum Eigengebrauch Verwendung finden.