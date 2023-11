Weihnachtsbaum für Geraer Märchenmarkt aufgestellt

Gera. Schaulustige verfolgen die Aktion auf dem Geraer Markt. Weihnachtsmann im ersten Einsatz des Jahres.

Am Mittwochnachmittag wird der Weihnachtsbaum für den diesjährigen Märchenmarkt an seinem angestammten Platz in der Nähe des Simsonbrunnens auf dem Markt aufgestellt. In diesem Jahr ist das eine 18 m hohe Küstentanne, die bisher im Garten des alten Forsthauses in Mohlsdorf bei Greiz gestanden hat. Der Baum wurde, wie in den Vorjahren, durch die Firma Tannen-Wulf gefällt und der Stamm vorort passend zurechtgesägt und mit einem Kran der ASG-Auto-Service-Gera GmbH aufgerichtet und platziert. Als alles vollbracht war, gab es sogar den ersten Auftritt des Geraer Weihnachtsmannes. Er verteilte an die Kinder, die mit ihren Familien dem Schauspiel zugesehen hatten, die ersten Schokoladenweihnachtsmänner. In den nächsten Tagen schmücken dann Mitarbeiter des Kulturamts den Weihnachtsbaum mit 15000 LED-Lampen und einer leuchtenden, dreidimensionalen Spitze. red.