Heiligabend und am 1. Feiertag hat das Museum geschlossen, am 2. Feiertag öffnet es 13.30 Uhr seine Pforten.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weihnachtskonzert im Heinrich-Schütz-Haus Bad Köstritz

Am Heiligen Abend und am 1. Weihnachtsfeiertag hat das Heinrich-Schütz-Haus geschlossen, am 2. Weihnachtsfeiertag am 26. Dezember öffnet es zum traditionellen Weihnachtskonzert um 15.30 Uhr seine Türen. In diesem Jahr sind Miyoko Ito, Fidel und Gambe sowie Martin Erhardt, Orgel, zu Gast. Unter dem Motto „All meyn Gedancken, die ich hab“ musizieren sie Liebeslieder aus dem 15. bis 17. Jahrhundert zum Fest der Liebe.

Es erklingen Kompositionen von Gilles Binchois, Claudio Monteverdi, aus dem Lochamer Liederbuch, von Pierre Sandrin oder Cipriano der Rore. Mit Paul Gerhardts und Johann Sebastian Bachs „Ich steh an deiner Krippen hier“ ist man am Ende des Konzerts bei Weihnachten angekommen.

Martin Erhardt unterrichtet einerseits historische Improvisation und Musiktheorie an den Hochschulen in Weimar und Leipzig sowie Blockflöte am Konservatorium in Halle – andererseits konzertiert er auch als Blockflötist, Cembalist, Organist, Portativspieler und Sänger. Miyoko Ito, im japanischen Nagoya geboren, studierte Viola da Gamba in Basel, Trossingen und Bremen.

Das Museum ist bereits ab 13 Uhr geöffnet und lädt mit der Weihnachtsausstellung „Stille Nacht! Heilige Nacht! – Teil II“ nach 2018 erneut ein, sich mit dem „Lied aller Lieder“ zur Weihnachtszeit zu beschäftigen.