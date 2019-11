Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weihnachtskonzert in der Stadtkirche zu Weida

Weida. Am 1. Advent, in diesem Jahr auch der 1. Dezember, findet das traditionelle Weihnachtskonzert um 19.30 Uhr in der Weidaer Stadtkirche statt. Gestaltet wird es von namhaften Solisten, der Vogtlandphilharmonie Greiz/Reichenbach, dem Kirchenchor Weida und dem Heinrich-Schütz-Chor aus Gera. Durch die etwa 70 Sängerinnen und Sänger entsteht eine großartige musikalische Kraft, die den geplanten Werken zugute kommt, erklärt Kirchenmusikdirektor Patrick Kabjoll, der die Gesamtleitung innehat.

Zu Beginn erklingt das „Magnificat g-Moll“ RV 610 von Antonio Vivaldi. Im Anschluss daran dürfen auch alle Zuhörer bei der Bearbeitung des Liedes „Herbei, o ihr Gläubigen“ von David Willcocks mitsingen. Ein besonderes musikalisches Erlebnis versprechen die „Deux Danses“ von Claude Debussy für Harfe und Streichorchester. Für dieses Stück konnte die Harfenistin Galina Nikitenko gewonnen werden. Gabriel Fauré verwandte das französische Weihnachtslied „Il est né le divin enfant“ für seine Komposition „Gottes Kind ist uns heut‘ gebor’n“. Dieses Stück in der Besetzung mit Harfe, Oboe, zwei Celli, Kontrabass, Orgel und einstimmigem Chor wird in diesem Jahr das erste Mal in der Region zu hören sein, so Kabjoll. Als umfangreichstes Werk des Abends erklingt das „Oratorio de Noёl“, Op. 12 des ebenfalls aus Frankreich stammenden Komponisten Camille Saint-Saёns.

Karten zu 8 Euro (Mittelschiff und Mittelempore) beziehungsweise 6 Euro (Seitenschiff und Seitenempore) sind bei allen Weidaer Chormitgliedern und Mittwoch bis Freitag im Kirchbüro Weida erhältlich.