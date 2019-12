Der Erlebnishof in Korbußen.

Weihnachtsmarkt auf dem Erlebnishof

Für Sonnabend, den 14. Dezember, lädt der Heimatverein Korbußen - Pöppeln e.V. ab 14 Uhr zum Weihnachtsmarkt auf den Erlebnishof ein. „Der liebevoll restaurierte Dreiseitenhof mit seiner urigen Bohlenstube verspricht wieder ein tolles Ambiente und viele Überraschungen für Groß und Klein“, so Stephan Peetz. Das Haus lädt zu Erkundungen, Rundgängen und Vorführungen ein. Die Kinder dürfen Plätzchen dekorieren und basteln. Sie können sich zudem auf den Besuch des Weihnachtsmanns freuen. Gegen 17.30 Uhr wird der große Mann mit seinem roten Mantel, langem Bart und natürlich einen Sack voller Geschenke auf dem Erlebnishof erwartet. Der Weihnachtsbaum wird reichlich mit Naschwerk behangen sein. Bis dahin können die Gäste viel erleben und sich bei Glühwein, Rostbratwürsten und Flammkuchen richtig verwöhnen lassen. In der rustikalen Bohlenstube sollen Kaffee und Stollen unterm Lichterkranz zum Genusserlebnis werden. Auch in diesem Jahr sind die Jagdhornbläser ein besonderer Höhepunkt auf dem Weihnachtsmarkt.