Weihnachtsspende für das Geraer SOS-Kinderdorf

Gera. Mit einer Spende überraschte ein Unternehmen in diesen Tagen das SOS-Kinderdorf Gera. Wie sehr sie willkommen ist, erklärt Einrichtungsleiterin Katrin Berthold. „Gerade in dieser außergewöhnlichen Zeit wollen wir unseren Kindern im SOS-Kinderdorf in Gera Stabilität gegen und ihnen eine schöne Adventszeit bereiten. Wir sind besonders froh, dass Partner aus der Region uns dabei unterstützen“.

Statt Präsenten für Geschäftspartner entschied sich die Linimed GmbH schon zum zweiten Mal für eine Spende. „Für uns ist es ein Herzensthema, Kindern zu helfen“, sagte Betriebsleiter David Bock bei der Übergabe des symbolischen Schecks über 3000 Euro. Das Unternehmen, das außerklinisch Intensivpflege und Heimbeatmung an über 40 Standorten in Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Baden-Württemberg, Bayern und Nordrhein-Westfalen arbeitet, hatte unter den 540 Mitarbeitern einen Aufruf gestartet, Projekte zu nennen, die Unterstützung brauchen.

„Das Bemühen, etwas für Kinder zu tun, eint uns“, meinte Katrin Berthold. „Aber auch darüber hinaus gibt es Gemeinsamkeiten, wie die über 25-Jährige Erfahrung oder der Einsatz und das Engagement aller Mitarbeitenden gerade während der außergewöhnlichen Belastung wie der Corona-Pandemie.“ Anschauen durfte sich David Bock das Kinderdorf nicht, der großen Interesse an der Arbeit des Kinderdorfvereins habe. Doch das solle nachgeholt werden.

Im SOS-Kinderdorf Gera haben über 30 Kinder ein Zuhause gefunden, deren heile Welt durch Gewalt, Drogen oder Vernachlässigung zerstört wurde. Ihr Alltag unterscheide sich wenig von dem Gleichaltriger, jedoch würden die zum Teil traumatisierten Jungen und Mädchen von Fachkräften nach pädagogischen Grundsätzen betreut und gefördert.