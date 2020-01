Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wein ins Essen

Grundsätzlich gilt für mich als Genussmensch: Jeder Wein, der sich gut trinken lässt, ist auch perfekt zum Kochen geeignet! Uns Köchen geht es dabei in erster Linie darum, das Aroma des jeweiligen Gerichtes zu puschen. Denn egal ob süß oder salzig, ob Fleisch oder Fisch, es gibt keine Geschmacksrichtung, zu der Wein nicht passt.

So verfeinert zum Beispiel säurehaltiger Weißwein ein Fischgericht und verleiht ihm durch den enthaltenen Restzucker den letzten Pfiff. Sicher kann man auch mit Wasser ablöschen, nur hat Wasser keinen Geschmack und verdünnt die Aromen. Rotwein macht rotes Fleisch mürbe und sorgt für ein herrlich herbes Aroma. Diese Art der leichten Zersetzung nutze ich bei Fleischstücken von eher minderer Qualität. Auch das widerspenstigste Stück Fleisch wird so butterzart.

Eine Leserfrage zielte auf die ideale Dosierung von Wein in den Gerichten ab. Dafür gibt es aus meiner Sicht keine Faustformel, denn jede Weinsorte ist einzigartig. Ich empfehle, sich in 50-Milliliter-Schritten heran zu tasten. So braucht man für einen Sauerbraten für vier Personen bis zu 300 Milliliter Wein und beim Geschnetzelten nicht einmal 100.

Rotwein ist viel geschmacksintensiver als Weißwein und passt gut zu herzhaften Speisen. Weißwein empfiehlt sich bei leichten Produkten wie Geflügel oder Fisch. Übrigens wer am Wochenende Gäste erwartet, die keinen Alkohol zu sich nehmen dürfen, der sollte auf die Zugabe von Wein verzichten und lieber mit einem hochwertigen Traubensaft arbeiten. Dieser hat ein ähnliches Kochverhalten. Denn der Alkoholgehalt in unserem „Weingericht“ bleibt selbst nach zweistündigem Kochen in Spuren enthalten.