Corona: Weitere Ausschüsse in Gera abgesagt

Nach dem Stadtrat am kommenden Mittwoch und dem Wirtschaftsausschuss sind am Freitag weitere Ausschusssitzungen der kommenden Woche coronabedingt abgesagt worden. Wie die Stadt mitteilte, entfallen die geplanten Sitzungen des Bildungsausschusses am Montag, 21. Januar, des Jugendhilfeausschusses am Dienstag, 12. Januar, sowie des Ausschusses für Bau, Umwelt, Verkehr und Liegenschaften am Mittwoch, 13. Januar.