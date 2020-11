Weitere Schulen in Gera und im Landkreis verschärfen Regeln

Zu den Schulen in Gera, deren Corona-Ampel auf Gelb gesprungen ist, gehört nach Angaben des Thüringer Bildungsministeriums seit Mittwoch auch das Gymnasium Rutheneum. An diesem gab es bereits am 5. November eine bestätigte Infektion. Mehrere Personen befinden sich in Quarantäne bis voraussichtlich 19. November. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Die Schulleitung des Gymnasiums hatte sofort nach Bekanntwerden des Infektionsfalles per Newsletter Eltern und Schüler informiert. Schüler aus der Klassenstufe 9 und 11 waren getestet worden und begaben sich in häusliche Quarantäne. „Aus stundenplantechnischen Gründen haben wir uns dazu entschlossen, alle Schüler der Jahrgangsstufe 11 in den Distanzunterricht zu schicken. Diese Schüler befinden sich aber nicht in Quarantäne. Alle geplanten Klassen-und Kursarbeiten werden verschoben“, informiert die Schulleitung im Newsletter. Unabhängig vom Ereignis verschärfte das Rutheneum die Bedingungen für den Schulbetrieb, angefangen vom Betretungsverbot in beiden Häusern für schulfremde Personen und Eltern bis hin zur Absage von Wandertagen, Exkursionen, Museumsbesuchen, Praktika und allen Veranstaltungen außerhalb der Unterrichtsräume der eigenen Schule. Weder Arbeitsgemeinschaften noch Schulwettbewerbe finden statt noch gibt es Nachschreibetermine für Klassenarbeiten und Leistungskontrollen. Die Klassenlehrer wurden aufgefordert, das Lernen in A-B-Wochen vorzubereiten. Die Max-Greil-Regelschule in Weida arbeitet mit Ampelphase Grün, hat aber aufgrund eines indirekten Corona-Falles - ein Familienmitglied eines Schülers war positiv getestet worden – seit Dienstag vorbeugende Maßnahmen für den Schulbetrieb getroffen. So findet für einzelne Klassen der Stufen 8, 9 und 10 sowie betreffende Geschwisterkinder an der Schule Distanzunterricht statt. Auch hier wurde Lernen am anderen Ort abgesagt. Es besteht ebenfalls ein Betretungsverbot für Eltern und schulfremde Personen. Die Inzidenz des Landkreises Greiz liegt bei 80,5 (Stand 10. November, 15.30 Uhr). Mit Stand Mittwoch, 8 Uhr, meldete die Stadt Gera bisher 567 positiv getestete Personen (+4). Die Zahl der aktiven Fälle hat sich auf 172 (+3) erhöht. 371 (+1) Personen sind als genesen registriert. 24 Personen sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. Die Inzidenz der Stadt liegt bei 83,8.