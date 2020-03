Weitere Weichen für Weidaer Gewerbegebiet gestellt

Mit mehreren einstimmigen Beschlüssen hat der Weidaer Stadtrat die Weichen für das weitere Fortkommen des derzeit größten Investitionsprojektes in der Stadt gestellt. Allein knapp vier Millionen Euro sind in diesem Jahr im jüngst beschlossenen Haushalt für die Wiederherrichtung des Gewerbealtstandortes Schloßmühlenweg vorgesehen, die über Fördermittel und den von einem Investor erbrachten Eigenanteil finanziert werden.

Da die Arbeiten nicht so schnell vorangehen, wie es als Planung dem Fördermittelbescheid zugrunde liegt und dieser Bescheid nicht einfach verlängert werden könne, müsse die Baumaßnahme in zwei Bauabschnitte geteilt werden, erklärt die Verwaltung in einer Beschlussvorlage. Der zweite Bauabschnitt nach 2021 werde seitens des Fördermittelgebers wie eine neue Maßnahme behandelt, eine Zusage gebe es bereits, sagt Bürgermeister Heinz Hopfe (FWG).

Beschlossen werden musste nun, die Projektsteuerung für diesen zweiten Bauabschnitt zu vergeben. Drei Büros seien angeschrieben worden, eines sagte ab. Letztlich schlug die Verwaltung vor, die Wirtschaftsfördergesellschaft Ostthüringen mbH zu beauftragen, also jenes Unternehmen, dass auch bisher die Projektsteuerung innehatte. Der Stadtrat folgte diesem Vorschlag.

Die Zeitverzögerungen werden von der Verwaltung vor allem auf die „Problematik Altstandort der Lederindustrie“ zurückgeführt. Was das bedeutet, machten zwei andere Beschlüsse deutlich. Es geht um den Abriss von „Gebäude 21“, einem langgezogenen Industriebau an der Auma. In Vorbereitung des Abrisses hätten Mitarbeiter der Lederwerke den Hinweis gegeben, dass das Gebäude in der Vergangenheit als Gerberei genutzt worden sei, was weder bei Erstellung des Altlastengutachtens bekannt noch von der Bauweise her zu vermuten gewesen sei. Um die Abrissarbeiten zeitlich nicht zu gefährden, hatte der Bürgermeister auf Vorschlag der Projektsteuerung die Untersuchung der tieferliegenden Gebäudeteile als zusätzliche Planungsleistung beauftragt, was er sich nun vom Stadtrat absegnen ließ.

Am 24. Februar haben die oberirdischen Abrissarbeiten begonnen. Da im Ergebnis einer historischen Untersuchung des Gebäudes nun eine fachtechnische Begleitung der Abrissarbeiten einschließlich der Untersuchung des Bauschutts nötig wurde , musste auch diese Leistung vom Stadtrat vergeben werden, was ebenfalls einstimmig geschah.