Weiterer Audi gestohlen - Einbrecher räumen in Amthorpassage Drogerie aus

Gera. Den nächsten Autodiebstahl, einen massiven Einbruch und eine Alkoholfahrt, bei der zwei Autos teils stark beschädigt wurden, meldet die Polizei für Gera.

Weiterer Audi gestohlen

Nach zwei gemeldeten Diebstählen von Audi A6 in Gera konnte die Polizei einen der beiden aufklären. Es stellte sich heraus, dass der in der Otto-Rothe-Straße ein Gera abgestellte Audi A6 nicht gestohlen, sondern abgeschleppt wurde. Die Ermittlungen wurden eingestellt.

Allerdings wurde ein erneuter Fahrzeugdiebstahl gemeldet: Die Fahrerin eines grauen Audi A4 Avant mit LL (Landsberg am Lech) meldeten am Wochenende das Fahrzeug als gestohlen. Dieses war im Zeitraum vom 10. bis 16. Oktober in der Straße Am Speitewitz in Gera abgestellt. Bereits in der Nacht vom zum 14. Oktober wurde in derselben Straße ein Audi A6 gestohlen. Die Polizei geht daher davon aus, dass beide Fahrzeugdiebstähle im Zusammenhang stehen und möglicherweise in derselben Tatnacht zum 14. Oktober gestohlen wurden.

Die Kripo Gera nimmt weiter Zeugenhinweise zu den Fahrzeugdiebstählen Am Speitewitz in Gera unter der Tel. 0365 / 8234-1465 entgegen.

Mit 2,6 Promille zwei Autos teils stark beschädigt

Die Fahrt eines 40-jährigen Toyota-Fahrers endete am Sonntagabend in Gera mit einem Unfall und einer Anzeige. Gegen 20.35 Uhr fuhr er die Berliner Straße und kam dabei rechts von der Fahrbahn ab. Dabei berührte er einen geparkten Nissan und kollidierte mit dem davor abgestellten Opel. Der Opel wurde den Bordstein nach oben geschoben und stark beschädigt.

Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 40-Jährige erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholgerät zeigte über 2,6 Promille an. Die Weiterfahrt wurde beendet, der Führerschein sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Einbrecher räumen in Amthorpassage Drogerie aus

In der Nacht zu Montag (18. Oktober ) gegen 02:25 Uhr rückten mehrere Polizeistreifen aufgrund eines Einbruchalarmes in die Amthorstaße aus. Demnach verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zur Amthorpassage in der Schlossstraße. Es gelang den Täter, eine massive Glastür zur Drogerie einzuschlagen. Nach aktuellen Erkenntnissen stahlen der oder die Täter eine bislang unbekannte Anzahl an Elektronikartikel und flüchten unerkannt.

Die Kripo Gera sucht Zeugen: Haben Sie zum genannten Tatzeitpunkt auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen? Können Sie Angaben zur Tat oder den Tätern geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der KPI Gera zu melden.

Einbruch in Schaustellerwagen

Den Einbruch in seinen Schaustellerwagen meldete am Sonntag der Eigentümer. Demnach brachen unbekannte Täter in der Zeit zwischen Samstagabend (gegen 23 Uhr) und Sonntagmorgen (gegen 9.45 Uhr) gewaltsam in den Schaustellerwagen ein, welcher zum Herbstvolksfest auf dem Geraer Hofwiesenpark abgestellt war.

Aus dem Wagen selbst stahlen die Diebe schließlich ein Tablet und eine Geldkassette. Anschließend gelang ihnen unerkannt die Flucht. Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen werden nun Zeugen gesucht, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können. Tel. 0365 / 829-0. (KR)

Fahrrad vor Fitnessstudio gestohlen

Ein Mountainbike der Marke "Giant" geriet am Sonntag ins Visier unbekannte Diebe. Das Fahrrad war in der Zeit von 12:30 Uhr bis 13:45 Uhr an einem Fahrradständer vor einem Fitnessstudio in der Vogtlandstraße abgestellt. Zeugenhinweise unter Tel. 0365 / 829-0.

