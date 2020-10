Weiteres Puzzleteil für mehr Studentenleben in Gera

„Hey Gera, nett dich kennenzulernen“, steht auf einem der wiederkehrenden Plakate. Es macht auf den nächsten Stadtrundgang für Erstsemester aufmerksam. Angezeigt wird dieses und künftig viele weitere wechselnde Motive seit Mittwoch auf einer Info-Stele, einer digitalen Plakatwand, im Tinzer Schloss. Eine zweite steht im Nebengebäude Tinzer Straße des Geraer Campus’ der Dualen Hochschule Gera Eisenach (DHGE).

Mit dem Informationssystem will der Geraer Studenten-Förderverein Studierende der DHGE auf die Angebote in Kultur, Sport, Freizeit, Theater, Kino oder Wohnen in der Stadt aufmerksam machen, sagt der 1. Vorsitzende des Fördervereins, Heiko Wendrich. Der Verein habe den Eigenanteil der zusammen 3000 Euro teuren Info-Säulen finanziert. Der Löwenanteil konnte aus Lottomitteln des Ministeriums für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft bezahlt werden, die der Minister Wolfgang Tiefensee (SPD) am Mittwoch symbolisch überreichte.

Sogar 3500 Euro Lottomittel gab es, die Differenz werde in andere Projekte zur Förderung der Studenten in Gera eingesetzt, sagte Wendrich. Tiefensee nannte die DHGE „ein Juwel in der Thüringer Hochschullandschaft“ und glaubt, dass die Nachfrage nach dualen Studienplätzen weiter wachsen wird. Für den Studenten-Förderverein wiederum sei es wichtig, Gera nicht nur als Hochschulstadt, also als Standort zweier Hochschulen, zu fördern, sondern auch als Studentenstadt. „Nüscht los in Gera“, höre er immer wieder, müsse aber feststellen, dass gerade auswärtige Studenten oft keine Kenntnisse über Angebote in der Stadt haben und diese demzufolge auch nicht nutzen. Hier sollen die Info-Stelen weitere Aufklärungsarbeit leisten.

Aktuelle Veranstaltungen und Partys, wiederkehrende Sportmöglichkeiten oder allgemeine Infos der Hochschule und des Fördervereins sowie von dessen Mitgliedern könnten hier angezeigt werden. Die Hoheit darüber hat das Team der Hochschulkommunikation an der DHGE um Manuela Mittelberger. Werbeplatz zu verkaufen sei nicht das Ziel, betont Wendrich, es geht allein um die Förderung des Studentenlebens und damit der Belebung in der Stadt.