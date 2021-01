Welche Käfer zu Fällung führten

Von Marcel Hilbert

Gera. Wenn sie sich mit Blätterkleid als „Grüne Wand“ präsentieren, fallen die Schäden vielleicht nicht sofort auf, sagt Bärbel Kaschta. Sie aber wirft ein genaues Auge auf den Zustand der Stadtbäume und im konkreten Fall auf die 58 Schwedischen Mehlbeeren, die in der Geraer Ernst-Toller-Straße seit 1982 in Zweierreihe zwischen Straße und Straßenbahnschiene wachsen. Daher weiß die Baumexpertin im Amt für Stadtgrün genau um den Vitalitätsverlust der dortigen Bäume.

Geschwächt durch die Trockenheit der zurückliegenden Jahre sorge der massive Befall mit unterschiedlichen Borken- und Splintkäfern für ein allmähliches Absterben einiger der Pflanzen, erklärt der Teamleiter für Stadtökologie und Baumkontrolle, Andreas Dunkel. Hinzu komme Pilzbefall, sagt er und deutet auf helle Flecken in den derzeit blattlosen Baumkronen.

Acht der Schwedischen Mehlbeeren waren nicht mehr zu retten und wurden am Mittwoch durch die Mitarbeiter des Meisterbereiches Landschaftsbau im Geraer Amt für Stadtgrün gefällt. Dabei ging es vor allem um die Verkehrssicherung, weshalb die Gelegenheit gleich genutzt wurde, die Äste zu verschneiden, die der Straßenbahnoberleitung zu nahe gekommen waren.

Die Fällung der Bäume wird nun auch dazu genutzt, zu bestimmen, welche Käfer hier als Schädling für die Bäume auftreten. Deshalb hat man den Zoologen René Köhler vom Geraer Museum für Naturkunde hinzugezogen, der Teile der gefällten Bäume zur Untersuchung sicherte. „Unter anderem wird jetzt ein Stück Stamm in Folienschlauch eingeschweißt und zunächst zwei Wochen bei 10 bis 15 Grad Celsius gelagert, so dass die Käfer denken, es wird Frühling.“ Dann werde die Temperatur weiter erhöht, um schließlich sehen zu können, wer den Baum bewohnt.

Neben Borkenkäfern seien auch andere Arten möglich. Man wolle schauen, ob es auf Mehlbeeren oder Obstbäume spezialisierte Arten sind, was zumindest mit Blick auf andere Bäume in der näheren Umgebung, wie Eichen oder Erlen, gut wäre. Ansonsten bestehe auch für diese Bäume die Gefahr eines Befalls.

Bodengutachten für weitere Maßnahmen

Hilfreich sei bei der Bestimmung die umfangreiche Sammlung mit rund 250 verschiedenen Borkenkäfer-Arten des Geraers Rudi Damm, die dieser dem Museum zur Verfügung stellte und die gutes Referenzmaterial für den Abgleich bietet, sagt Köhler. Ein gesunder Baum, sagt er, halte einiges aus, auch eine gewisse Zahl an Käfern. Doch die Trockenheit mache die Bäume anfällig.

„Befallen sind sie alle“, sagt Baumkontrolleurin Bärbel Kaschta mit Blick auf die Schwedischen Mehlbeeren in der Ernst-Toller-Straße. Auffällig sei, dass die Bäume an den äußeren Enden der Baumreihe deutlich vitaler und nur zu einer Seite hin befallen seien. Wie man mit dem Gesamtbestand weiter verfährt, das soll zusammen mit dem Umweltamt auf Basis eines Bodengutachtens und eben jener Bestimmung der Schädlinge entschieden werden. „Wir sind dabei, eine Strategie zu entwickeln“, sagt Andreas Dunkel. Zeitnahe Ersatzpflanzungen für die gefällten Bäume sind zunächst nicht geplant. Ob weitere Fällungen notwendig werden, müsse die kontinuierliche Beobachtung des Baumzustandes zeigen. Für Bärbel Kaschta steht aber fest: „An diese Stelle gehören Bäume.“