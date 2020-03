Die ökumenische Organisationsgruppe in Gera bereitet die Veranstaltung zum Weltgebetstag der Frauen im Gemeindehaus in der Talstraße vor.

Gera. Am Freitag wird in einigen Gemeinden in Gera und Umgebung zu thematischen Gottesdiensten mit Einblicken in das Land eingeladen.

Weltgebetstag der Frauen rückt auch in Gera Simbabwe in den Fokus

„Steht auf und geht!“ Angelehnt an die Bibelstelle über die Heilung des Gelähmten steht dieses Motto über dem diesjährigen Weltgebetstag der Frauen, der auch in Gera an diesem Freitag, 6. März, wieder an mehreren Orten begangen wird. Jedes Jahr steht ein anderes Land im Fokus, wird der Tag von Frauen von dort inhaltlich vorbereitet. 2020 geht es um Simbabwe.

Trotz der dortigen vielfältigen Schwierigkeiten „wie jahrzehntelange Machtkämpfe und Bürgerkriege, Machtmissbrauch, systematische Unterdrückung“, sagt Andrea Dressel, ist das Motto nicht „als Aufruf zur Landflucht“ zu verstehen. Wie die Mitstreiterin der ökumenische Weltgebetstagsgruppe in Gera erklärt, geht es darum, nicht aufzugeben, sondern sich für Veränderung stark zu machen und sich dafür gegenseitig Mut zu machen.

Die ökumenische Gruppe bereitet für Freitag im Gemeindehaus in der Talstraße 30 ihren thematischen Weltgebetstags-Gottesdienst vor, zu dem 19 Uhr alle Interessierten eingeladen sind und bei dem neben Einblicken in das Gastgeberland auch wieder landestypische Speisen kredenzt werden. Der Gottesdienst soll auch in Gebärdensprache übersetzt werden. Neben einer Kollekte für Hilfsprojekte in Simbabwe werden auch Unterschriften gesammelt für eine Petition an die Bundesregierung, dem afrikanischen Land Schulden zu erlassen, unter der Maßgabe, dass dieses Geld stattdessen in Gesundheitsprogramme in Simbabwe gesteckt wird.

Übrigens: Auch die Untermhäuser Kirchgemeinde lädt am Freitag, 19.30 Uhr, zum Weltgebetstags-Gottesdienst in das Lutherhaus, J.-Curie-Straße 1a ein. Ebenso gibt es laut Internetseite des Kirchenkreises Gera Weltgebetstags-Veranstaltungen in Roben (17 Uhr), in der katholischen Gemeinde „Heiliger Maximilian Kolbe“ in Lusan (19 Uhr), in der katholischen Kirche Weida (19 Uhr), in Frießnitz (17 Uhr) und im Wünschendorfer Martin-Luther-Haus (19 Uhr).