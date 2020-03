Wenn eine Frau in Gera zürnt

Was bringt eine Frau zum Weinen und dann zum Toben? Wenn zum Beispiel der Liebste am Tag der Trauung eine handgeschriebene Nachricht hinterlässt. Der Zettel liegt auf der Kommode. „Ich kann nicht“, steht auf dem Papier. Für sie bricht eine Welt zusammen. Zukunftspläne zerbersten. Aber Dagmar rappelt sich auf und analysiert das Wesen Mann, philosophiert über das angeblich starke Geschlecht. Warnt vor Typen, mit denen man sich nie einlassen darf.

In die Kirche geht die Verlassene erst recht nicht, um den Wartenden mitzuteilen, dass er nicht mehr will. Doch plötzlich stehen die Hochzeitsgäste vor der Tür. Ein kabarettistischer Theaterabend mit unerwartetem Ausgang soll die Besucher erwarten. „Verliebt, Verlobt, Verschwunden“ heißt das bissige Ein-Personen-Stück des Österreichers Stefan Vögel mit Dorit Gäbler. Es ist am 5. März, um 20 Uhr, in der Kleinen Komödie im Hugo in Gera zu erleben. Die populäre Unterhaltungskünstlerin der DDR mimt Dagmar, die sich den Frust von der Seele singt und dennoch ihren Humor nicht verliert. Eine Rolle nach der die heute 77-Jährige, die schauspielert und singt, lange gesucht hat.

Dorit Gäbler blickt auf über fünf Jahrzehnte Bühnenerfahrung zurück. Ihre erste Rolle bekam sie 1967 in „My Fair Lady“. Sie spielte die Eliza. Außerdem war die gebürtige Plauenerin unter anderem in verschiedenen Folgen der TV-Serie Polizeiruf 110 zu sehen sowie 2007 und 2008 in Schloss Einstein.

