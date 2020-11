Werner-Sylten-Straße in Bad Köstritz wird erneut gesperrt

Nachdem die Werner-Sylten-Straße zwischenzeitlich für den Verkehr freigegeben war, wird die Baustelle zwischen dem Abzweig Goethestraße und dem Kreisverkehr ab Mittwoch erneut gesperrt. Dies gab die Stadtverwaltung Bad Köstritz in einer Pressemitteilung bekannt. Die noch fehlenden Gehwegplatten, die ihren langen Weg aus China nun zurückgelegt haben, werden in den nächsten drei Wochen eingesetzt. Zudem arbeitet die Naumburger Bauunion an der Straßenbeleuchtung. Mit Abschluss der Arbeiten kann die Werner-Sylten-Straße wieder komplett freigegeben werden. Umleitungen für die in beide Richtungen gesperrte Straßen werden ausgeschildert.