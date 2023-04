Unbekannte brachen am Mittwoch in ein Einfamilienhaus in Kleinsaara ein (Symbolbild).

Wertvolle Beute: Unbekannte brechen in Kleinsaara in Einfamilienhaus ein

Kleinsaara. Unbekannte Täter brachen am Mittwoch in ein Einfamilienhaus in Kleinsaara ein. Sie durchsuchten das gesamte Gebäude nach Wertgegenständen.

Unbekannte sind am Mittwoch zwischen 18 Uhr und 23.55 Uhr gewaltsam in ein Einfamilienhaus am Engelsholz in Kleinsaara eingebrochen. Wie die Polizei berichtete, durchsuchten sie das gesamte Haus.

Bei ihrer Diebestour rissen die Täter einen Tresor aus der Wand und stahlen diesen. Zusätzlich entwendeten sie Gold, Silber und eine erhebliche Menge Bargeld. Der Schaden beläuft sich nach derzeitigen Erkenntnissen auf eine hohe fünfstellige Summe. Zusätzlich verursachten die Einbrecher Sachschaden. Mit ihrer Beute flüchteten sie unerkannt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon: 0365 / 8234 1465 zu melden.

