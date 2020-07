Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wichtiger Zeuge nach Brand gesucht - Tonnenweise Kupferkabel entwendet - Mit Bus kollidiert: Ein Verletzter

Wichtiger Zeuge nach Brand gesucht

Am Sonntag gegen 3.30 Uhr setzten Unbekannte eine Mülltonne in der Geraer Prof.-Neidhardt-Siedlung in Gera-Bieblach in Brand. Die Polizei ermittelt und sucht nach einem wichtigen Zeugen. Der Zeuge fuhr mit seinem Fahrrad aus Richtung Dr.-Theodor-Neubauer-Straße kommend an der brennenden Mülltonne vorbei, stoppte kurz und fuhr anschließend weiter in Richtung Otto-Oettel-Straße.

Zwei Anwohner, welche zum Löschen der Mülltonne auf die Straße kamen, nahmen den unbekannten Zeugen ebenfalls wahr. Die Polizei ermittelt auf Hochtouren und bittet nun den unbekannten Radfahrer dringend, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Gera, Tel.: 0365-82341465 in Verbindung zu setzen.

Jetzt zum TLZ-Newsletter anmelden Täglich wissen, was in meiner Region los ist E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Tonnenweise Kupferkabel entwendet

In der Zeit vom 23. Juni bis zum 7. Juli verschafften sich Unbekannte durch Zerstören des Zaunes eines Unternehmens in der Ronneburger Lichtenbergstraße gewaltsam Zutritt und entwendeten mehrere Tonnen dickes Kupferkabel.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen zur Tat oder Hinweise zu auffälligen Personen und Fahrzeugbewegungen. Diese Hinweise richten Zeugen bitte an die Polizei in Gera, Tel.: 0365-8290

Einsatz von Feuerwehr und Polizei

Am Mittwoch gegen 16:30 Uhr kamen Polizei und Feuerwehr in der Greizer Gottfried-Keller-Straße zum Einsatz, da eine Wohnung brennen sollte. Vor Ort stellte sich heraus, dass Plastikteile auf einer eingeschalteten Herdplatte verschmorten und damit die Rauchmelder auslösten. Die Polizei ermittelt.

Mit Bus kollidiert: Ein Verletzter

Mittwoch gegen 9.05 Uhr fuhr ein 58-jähriger Skoda-Fahrer in Weida auf der Gabelsberger Straße und wollte an der Einmündung zur Gräfenbrücker Straße nach links abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines Linienbusses und kollidierte mit ihm. Durch den Unfall wurde der Pkw-Fahrer verletzt, beide Fahrzeugen wurden beschädigt.