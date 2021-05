Widerstand bei häuslicher Gewalt – Polizei überwältigt 38-Jährigen in Gera

Gera. Wegen häuslicher Gewalt ist es in Gera zu einem Polizeieinsatz gekommen. Ein 38-Jähriger musste überwältigt werden und erhielt mehrere Anzeigen.

Am Samstagmorgen kamen die Beamten der Geraer Polizei gegen vier Uhr in der Walter-Gerber-Straße in Gera-Zwötzen zum Einsatz, weil sich dort ein 38-Jähriger lautstark mit seiner Partnerin stritt und dabei zu Gewalttätigkeiten neigte.

Als die Polizisten die Wohnung betreten wollten, um den Konflikt zu schlichten, stieß der 38-Jährige die Beamten zunächst aus der Wohnung. Er sei anschließend überwältigt und in Gewahrsam genommen worden, so die Polizei.

Ein Atemalkoholtest habe bei dem Mann einen Wert von 2,8 Promille ergeben. Gegen ihn wurden Anzeigen wegen Körperverletzung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte gefertigt.

