Wie die Biene sein

Worte zum Sonntag von Heiko Kappler, Neuapostolische Gemeinde Gera.

Christen begingen am 1. September den Tag der Schöpfung unter dem Motto: „Damit ihr das Leben in Fülle habt“.

Mehr kann man dazu lesen im 10. Kapitel des Johannesevangeliums, in der sogenannten „Hirtenrede“.

Da geht es um den guten Hirten, der da ist für seine Schafe. Tag der Schöpfung will uns sagen, Gott ist da für seine Schöpfung. Wir wollen auch da sein für die Schöpfung, denn Gott hat sie uns Menschen anvertraut.

Denk ich an das vergangene Frühjahr, so war es dieses Mal länger kühl und etwas feuchter, als wie in den vergangenen Jahren. Das tat der Natur gut.

Ich denke auch an das satte Gelb der Rapsfelder, an die löwenzahngelben Wiesen, an das beruhigende Summen in den blühenden Lindenbäumen und an das Wunder, welches in so eine kleine Blütenknospe passt. Überall waren Insekten und Bienen beschäftigt mit dem Eintrag von Pollen und Nektar. Gern würde ich dann auch mal Biene sein wollen – so aus der Fülle schöpfen.

Wir wissen, dass wir die Insekten und Bienen brauchen. Wir wollen von ihnen lernen. Bienen schöpfen aus der Fülle und zerstören dabei nicht die Quelle ihres Reichtums. Im Gegenteil, sie vermehren durch ihre Arbeit die Fülle, aus der sie dann wieder schöpfen können. All das dient der Gemeinschaft des Bienenstaates.

Als Menschen mit dem Auftrag von Gott, die Schöpfung zu erhalten, wollen wir wie die Bienen sein. Nicht die Natur egoistisch ausbeuten und damit unsere Lebensgrundlagen zerstören. Sondern erhalten und schützen. Die vorhandene Fülle vermehren und uns gegenseitig unterstützen. Jeder an seinem Platz, mit seinen Gaben und Fähigkeiten, zum Wohle aller in der Familie, der Gemeinde, in der Stadt und im Land.

Ich wünsche Ihnen den Blick und die Dankbarkeit für die Fülle in der Schöpfung und den Willen zum Erhalt all dieser Wunder.