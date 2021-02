Wie die Geraer Hammelburg entstand

Ansichtskarte der Hammelburg in der Ernseer Flur in Gera, etwa um 1933/34.

Dr. Friedrich Bamler wurde 1926 ungewollt zum Spiritus Rector der Siedlung Hammelburg. Er schrieb am 7. Oktober 1926 an die Fürstlich Reuß-Pl. Hofkammer mit Sitz auf Schloss Osterstein einen Brief. „Ich erlaube mir anzufragen, welche Stücke der dort liegenden Ländereien S. D. des Fürsten z. Zt. frei sind und zu welchen Preisen und Bedingungen.“ Er suchte ein Baugrundstück in der Ernseer Flur: „Da mir meine 4 Zimmer große Mietwohnung bei meiner Familie von 7 Köpfen zu eng wird, beabsichtige ich mir ein Einfamilienhaus zu bauen.“